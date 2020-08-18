Ежегодно украинские вузы выпускают около 11 тыс. будущих медиков - Степанов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 11 тыс. будущих работников медицинской отрасли. В 2020 году объем государственного заказа по направлению "медицина" составляет 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас идет прием документов в учреждения высшего образования - в наши медицинские университеты... Объем приема на обучение в 2020 году по государственному заказу, то есть это то, что полностью финансируется государством обучение, составляет 4464 человека. Из них по направлению "медицина" у нас 400 человек. По направлению "стоматология" - 78 человек и педиатрия - 312 человек. Ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 11 тыс. будущих работников медицинской отрасли. Это люди, которые потом идут в интернатуру и становятся уже врачами по конкретной специальности", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они утвердили новый порядок обучения в интернатуре, в котором указано, каким образом это происходит и соответствующие базы стажировки.

"Мы рассматриваем сейчас возможности, чтобы базами стажировки наших интернов были только лучшие ведущие учреждения здравоохранения нашей страны. Это делается все для того, чтобы мы в этой области получали лучших специалистов", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов заявил, что в Украине не хватает около 5 тыс. врачей.