МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом во время конференции сказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Наша цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, и таким образом рост мотивированности учащихся относительно учебы в средней школе", - рассказал Шкарлет.

Добавим, 13 августа стартовал прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов.

Напомним, начиная с сентября этого года, стартует пилотный проект "Предпринимательский университет", в рамках которого в украинских вузах будут преподавать курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами".