Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники
Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
9090

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы - Шкарлет

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования. Об этом во время конференции сказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Наша цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, и таким образом рост мотивированности учащихся относительно учебы в средней школе", - рассказал Шкарлет.

Добавим, 13 августа стартовал прием электронных заявлений в вузы от абитуриентов.

Напомним, начиная с сентября этого года, стартует пилотный проект "Предпринимательский университет", в рамках которого в украинских вузах будут преподавать курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами".

Источник: УНН
Теги: Минобразования, университеты, вступление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.