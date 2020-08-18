МИД приняло верительные грамоты от посла Норвегии в Украине

КИЕВ. 18 августа. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Эрика Сведала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"17 августа первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Королевства Норвегия в Украине Эрика Сведала. Собеседники высоко оценили украинско-норвежское межгосударственное партнерство и обсудили пути его дальнейшего укрепления. Они констатировали общий интерес к усилению двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. В этом контексте стороны отметили важность проведения очередного заседания Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая избрание Норвегии в состав Совета безопасности ООН на период 2021-2022 годов Эмине Джапарова и Эрик Сведал выразили готовность сторон усилить взаимодействие в рамках ООН с целью восстановления территориальной целостности Украины. Эмине Джапарова отметила, что особое внимание должно быть сфокусировано на ситуации во временно оккупированном Крыму с целью противодействия со стороны международного сообщества шагам России.

"Инструментом такого взаимодействия рассматривается формализованная международная площадка - "Крымская платформа", призванная обеспечить координацию международных мер на крымском направлении", - сказала Эмине Джапарова.

Указано, что она также обратила внимание норвежского посла о важности эффективного взаимодействия с целью противодействия российским гибридным угрозам.

"Искажение Россией объективной ситуации во временно оккупированном Крыму, а также использование международных площадок и других демократических инструментов с целью легитимизации попытки аннексии Крыма не должны оставаться без внимания международного сообщества", - добавила Эмине Джапарова.

Сообщается, что посол Эрик Сведал заверил в непризнании его страной незаконной попытки аннексии Крыма и дальнейшей поддержке Норвегией европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также процесса реализации системных реформ в нашем государстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии.



