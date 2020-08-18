Ультрас "Динамо" объявили бойкот Суркисам и предупредили о проплаченных "титушках"

КИЕВ. 18 августа. УНН. Ультрас Динамо выступили с заявлением накануне старта нового футбольного сезона в Украине. Болельщики заявили, что продолжат по возможности посещать матчи "Динамо", но ограничат свою поддержку ввиду назначения Мирчи Луческу главным тренером и отсутствия должной коммуникации клуба с фанатами. Об этом сказано в заявлении ультрас в Facebook, передает УНН.

"Уже в пятницу "Динамо" сыграет первый матч в чемпионате Украины. Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им абсолютно все равно на болельщиков.

Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17:00, за три дня до игры отсутствует любая информация о билетах и вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация про товарищеские игры в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций.

Разве так выглядит здоровая коммуникация клуба со своими болельщиками?

Исходя из этого, внимательно просим ознакомиться со следующими пунктами:

1. Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать, до какого состояния Суркисы довели "Динамо".

2. В новом сезоне абонементов на фанатские секторы не будет. В них банально нет смысла, учитывая непонятную ситуацию с допуском зрителей на стадионы.

3. Наши секторы на НСК "Олимпийский" (41-43) и стадионе Динамо (20-21) остаются неизменными. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте самой дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством.

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5. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине Динамо), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе.

6. Будьте бдительны! Братья Суркисы уже не раз нанимали "титушек" для собственных целей и разного рода физических противостояний с болельщиками. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание, кто стоит рядом с вами", - говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу, 21 августа, "Олимпик" примет "Динамо" в 17:00 в стартовом матче нового сезона Favbet Лиги.

Также напомним, ранее ультрас заявили, что к власти в "Динамо" вернулся Григорий Суркис, вслед за которым пришла "политика реваншизма".