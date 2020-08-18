Минрегион: ОБСЕ будет помогать Украине с вопросом децентрализации

КИЕВ. 18 августа. УНН. Минрегион и ОБСЕ продолжат сотрудничать в проведении диалогов по вопросам децентрализации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Представители проекта ОБСЕ "Содействие диалогу по реформам в Украине" выразили готовность присоединиться к проведению диалогов между различными заинтересованными сторонами, включая органы власти, органы местного самоуправления, экспертную среду, для содействия социальной стабильности и внедрения децентрализации", - говорится в сообщении.

Проект, в частности, рассмотрит возможность проведения социологического исследования в части местной демократии, предусматривает разработку методических материалов и проведение тренингов по диалоговым навыкам для представителей органов исполнительной власти, задействованных в реформе, добавили в министерстве.

Так, в июне завершился процесс создания 1470 территориальных общин, а в июле было сформировано 136 новых районов. "Впереди большой объем задач, направленных на развитие всей системы органов исполнительной власти и местного самоуправления. Важно завершить эту работу в 2020 году", - отметил по этому поводу заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Как указано, предполагается, что к концу этого года правительство и парламент примут ряд важных решений для внедрения децентрализации и формирования территориальной организации власти.

Напомним, в июле в ВР указали, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.