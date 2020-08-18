В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс

КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в участии 12-летнего жителяя Волынской области Максима Ткачука в отборе на конкурс Детское Евровидение-2020, который запланирован в ноябре в Варшаве. Поводом для этого решения стало участие мальчика в конкурсе, в организации которого якобы участвовала Россия. Об этом сообщил в Facebook глава правления НСТУ Зураб Аласания, передает УНН.

"Максим Ткачук, волынский школьник 12 лет, сирота, принял участие в конкурсе "Stars of the Albion", в Лондоне с песней "Смуглянка". Победил. Это было в феврале-марте 20-го года. Его бабушка подала документы на конкурс Детское Евровидение, где указала участие в лондонском конкурсе", - сообщил Аласания.

Он напомнил, что по правилам детского Евровидения, в частности, "участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора".

"Конкурс "Stars of the Albion", 28.02.2020 - 01.03.2020 был воорганизован конторой "Российский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне ". Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено", - отметил Аласания.

Добавим, в Украине не впервые скандал, связанный с РФ и Евровидением. Так, украинская певица Maruv, победительница национального отбора Евровидения-2019, не приняла участие в конкурсе на фоне того, что активно гастролировала в России в последнее время.