Таран сообщил о результатах переговоров с министром обороны Великобритании

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина и Великобритания обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы и вопросы евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время совместного брифинга с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Сегодня мы провели плодотворные и результативные переговоры. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации безопасности на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы", - сказал Таран.

По его словам, собеседники сегодня также обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Также выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании", - отметил министр обороны.

Как сообщал УНН, министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 18 августа, прибыл в Киев с официальным визитом.