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Минкульт расширил круг лиц, которые могут получить гранты на развитие культуры

Минкульт расширил круг лиц, которые могут получить гранты на развитие культуры

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", расширив круг участников, которые могут получить гранты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"Министерство культуры и информационной политики и Украинский культурный фонд упростили условия участия в программе "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка". Отныне заявку могут подавать также грантополучатели 2020 года, которые получили от УКФ только один грант. Общий бюджет программы составляет 580,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы возможность получить гранты на:

• покрытие расходов на операционную и основную деятельность организаций до конца 2020 года;

• покрытие кредиторской задолженности, возникшей с 12 марта 2020 года, в соответствии с определенными Фондом статей сметы.

Напомним, бюджет Министерства культуры и информационной политики на этот год составлял 7,8 млрд грн, однако ведомство заявляет о необходимости выделения дополнительных средств в этом году и увеличении бюджета как минимум вдвое - в 2021 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, культура, Минкульт, гранты
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