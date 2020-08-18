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Как избежать детского буллинга: МОН разослало инструкции в школы

Как избежать детского буллинга: МОН разослало инструкции в школы

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Чтобы противодействовать любым конфликтам (буллингу) среди участников образовательного процесса в школе, МОН рекомендует практические шаги внедрения концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" в учебных заведениях в 2020/2021 учебном году. Рекомендации направлены департаментам образования областных и местных администраций и размещены на сайте МОН ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция содержит онлайн-инструмент "Экспресс-оценка" для осуществления мониторинга актуального состояния безопасного образовательной среды и получения информации об уровне безопасности.

"Самым эффективным инструментом предотвращения насилия и буллинга (травля) в учебных заведениях является профилактика. Стоит создать в школе атмосферу совместного уважения и ответственного отношения друг к другу во время межличностного взаимодействия участников образовательного процесса", - добавили в МОН.

Напомним, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Украине разъяснили разницу между шуткой и буллингом, в частности в интернете. Если кто-то чувствует обиду, а шутник не останавливается - шутка зашла слишком далеко, и это может быть буллингом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, школьники, школа, буллинг
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