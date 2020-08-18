МВД готово обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартам - Аваков

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство внутренних дел готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания по подготовке к проведению местных выборов, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам. Мы имеем соответствующий опыт предыдущих лет, когда работа правоохранителей во время избирательного процесса была оценена достаточно высоко, а сам процесс выборов получил самые высокие оценки европейского сообщества - с точки зрения соблюдения всех демократических стандартов", - сказал Арсен Аваков.

Отмечается, что во время встречи присутствующие обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса, проанализировали ряд случаев относительно первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

Как отметила руководитель Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, одним из важных пунктов внесения изменений в избирательный кодекс - должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней. Также, по ее словам, в уточнении нуждается статья Избирательного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей.

"Сейчас нести ответственность за недостоверную информацию, может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестру недостоверную информацию. Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения. Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле - в Ирпене, и передал свои персональные данные - там за него бросили бюллетень. Право голоса - конституционное, поэтому они должны защищаться от попыток незаконного вмешательства и злоупотреблений", - отметила Ольга Айвазовская.

Отмечается, что единичные случаи зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

"Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми, или могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев", - добавил Арсен Аваков.

Указано, что соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа - во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав во всех 24 областях Украины.