Экс-нардеп Артеменко хочет через суд вернуть гражданство

КИЕВ. 18 августа. УНН. Бывший нардеп Андрей Артеменко подал иск в Комиссию при Президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица - Президент Украины и Государственная миграционная служба Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ОАСК, Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение Президента предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска - обязать Комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу о проверке представления Государственной миграционной службы о потере Артеменко гражданства и принятого соответствующего решения по результатам проверки.

"По мнению истца, Комиссией была груба нарушена процедура рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - заявили в пресс-службе.

Напомним, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ "О прекращении гражданства Украины Артеменко А.В., Боровика А., Новгородского Д.В. и других". Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Артеменко 16 мая. Соответствующее постановление парламентарии поддержали 244 голосами при необходимом минимуме в 226.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма в феврале 2017 открыла производство о госизмене за "план Артеменко".

Производство было открыто по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане по передаче в долгосрочную "аренду" АРК, который якобы предложил народный депутат Андрей Артеменко.