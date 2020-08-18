В АМКУ взялись за цены на ПЦР-тестирование

КИЕВ. 18 августа. УНН. Северное межобластное отделение АМКУ начало исследования соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов. Об этом в своем Facebook написал глава отделения Алексей Хмельницкий, передает УНН.





Исследование начато на основании обращения депутата Киевсовета Александра Бродского, уточнил Хмельницкий.

"Приведенная в обращении (Бродского - ред.) информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антикокурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребление монопольным положением", - пишет он.

Хмельницкий добавил, что сегодня стоимость ПЦР-тестирования варьируется в пределах 715 - 2200 грн.

"Это немало. И это вызывает вопрос: действительно ли тесты стоят именно столько? Или несколько лабораторий договорились держать такую цену?", - добавляет он.

АМКУ пока не берется никого обвинять.

"Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Потому что рыночная экономика должна работать в интересах граждан", - отметил Хмельницкий.

Напомним, в Херсоне приобрели некачественные ПЦР тесты на COVID-19 на более чем 2 млн грн. По данным СБУ, госучреждения покупали тесты, которые являются рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

Также напомним, что непригодными к использованию в ЦОЗ Минздрава назвали ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех". Последние массово были закуплены в свое время Офисом Президента (минимум на 36 млн грн).