С начала года ВСП рассмотрел более 160 сообщений о вмешательстве в деятельность судей
КИЕВ. 18 августа. УНН. С начала года Высший совет правосудия рассмотрел 166 сообщений о вмешательстве в деятельность судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Сообщается, что за первые семь месяцев 2020 года Высший совет правосудия получил 208 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия.
"За этот период Высший совет правосудия рассмотрел 166 таких сообщений (с учетом тех сообщений, которые поступили за предыдущие периоды) и принял 33 решения о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.
Так, в частности:
• обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;
• о внесении в соответствующие органы или должностным лицам представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершено действия или допущено бездействие, и другие.
Также Высший совет правосудия, рассмотрев 116 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия, принял 32 решения об их утверждении.
"По состоянию на 12 августа 2020 года нерассмотренными остаются 133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия", - отмечается в сообщении.
Напомним, ВСП получил 5026 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи с начала года.