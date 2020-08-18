Милованов: НАБУ уже должно обрабатывать аудит Kroll о схеме оффшоров Суркисов и "Привате"

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украине очень важно сегодня по делам "ПриватБанка" сотрудничать с зарубежными партнерами, вроде компании Kroll, ведь у нас этот вопрос достаточно политизирован. Об этом в комментарии УНН отметил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Думаю, что в целом важно, чтобы наши сотрудничали с зарубежными партнерами по "Привату" как и по другим банкам, которые потеряли деньги. Есть вопросы политизированные, и поэтому сотрудничать надо. А относительно Kroll, то это компания которая делает расследования-аудиты и имеет очень хорошую репутацию", - сказал он.

Кроме того, по словам Милованова, отчет Kroll о расследовании "схем" вывода средств из "ПриватБанка" Украине - известный, и не исключено, что НАБУ уже над ним работает.

"Насколько мне известно в Украине результаты этого аудита известны, НАБУ возможно уже работает", - сказал Милованова, и добавил, что, в любом случае наши детективы должны принимать документ американских аудиторов во внимание. А в случае достаточности оснований - регистрировать отдельное уголовное производство.

"Надо, чтобы работали (детективы НАБУ, - ред.). И аудиты могут быть основанием для регистрации уголовных производств. Я когда был министром, мы проводили аудиты и передавали их в правоохранительные органы, и они открывали дела", - пояснил Милованов, отметив, что информация о выводе средств, уже сама по себе является руководством для реагирования правоохранителей.

Напомним, по данным СМИ, Kroll "вычислила аферу Суркисов" по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах к госбанку.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркис.

В "Слуге народа" уже заявили , что если правоохранители и в дальнейшем будут игнорировать отчет Kroll, то вопрос о его рассмотрение будет вынесен на заседание комитетов ВРУ.

Как сообщалось ранее, оффшоры Суркисов "держали" в ПриватБанке депозиты под рекордно высокую и несуществующую в одном банке процентную ставку.