ЦИК обратилась к компетентным органам по поводу возможности проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 18 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам по поводу возможности подготовки и проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании ЦИК снова обратилась к компетентным органам, в том числе в Луганской и Донецкой ОГА-ОВЦА, по поводу возможности подготовки и проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ЦИК, организация и проведение первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей возможна.

"Что нужно для проведения выборов на указанных территориях? По состоянию на начало избирательного процесса нужно понимание рисков, обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы. Самая большая ценность - жизнь людей", - пояснили в комиссии.

В то же время отмечается, что "ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях".

Как сообщал УНН, в начале августа ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

Позже комиссия приняла постановление о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ЦИК назначила первые местные выборы в ОТГ на 25 октября.