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В ВР зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

В ВР зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в законодательство относительно гостиничных услуг, связанных с домашними животными проживающих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Законопроектом предлагается дополнить договор о гостиничном обслуживании новой услугой, которая обязывает учреждения гостиничной инфраструктуры при размещении граждан, которые вселяются в такие заведения с домашними животными, размещать таких животных в номерах вместе с хозяевами, при условии наличия у владельца животного ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства указанного животного.

Напомним, правительство урегулировало порядок реализации конфискованных животных, определив, в частности, что отныне домашних животных будут бесплатно передавать приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, животные
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