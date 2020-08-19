Rapid Trident-2020: морпехи бригады имени Якова Гандзюка начали подготовку к учениям

КИЕВ. 19 августа. УНН. На Львовщине началась подготовка отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в рамках "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (JMTG-U), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, по словам руководителя пресс-службы МЦМБ капитана Виталия Илика, обучение продлится около 2 месяцев.

Тренировка и учебный план занятий скорректированы, в частности, под командно-штабные учения с привлечением войск “Rapid Trident — 2020”, в которых бригада будет принимать активное участие.

“Основная цель учений — достижение совместимости с подразделениями армий государств-членов НАТО. Тренировка предусматривает весь аспект необходимых для пехотинцев знаний и навыков, начиная от занятий по тактической медицине, огневой подготовке, тактике и к учениям с боевой стрельбой подразделений бригады”, — отметил Илык.

Особый акцент будет сделан на отработке личным составом бригады задач по ведению боевых действий в урбанизированной местности.

Предусматривается ведение интенсивных “боев” на специально оборудованном участке МЦМБ, где будут отрабатывать различные сценарии действий во время боев в городе.

Тренировать военнослужащих представители Вооруженных сил Канады, США, Польши, Литвы, Великобритании, Дании и Швеции.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе на Львовщине началась заключительная конференция по планированию украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Rapid Trident — 2020”.

Обучение запланированы на вторую половину сентября в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск.