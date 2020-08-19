В Сенате США представили финальный доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года

КИЕВ. 19 августа. УНН. Комитет по разведке Сената США 18 августа представил пятую и финальную версию доклада о попытках России влиять на выборы президента США 2016 года. По общему заключению комитета, контакты председателя кампании действующего президента Дональда Трампа с лицами, связанными с Кремлем, составляли “серьезную контрразведывательной угрозу”. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на доклад комитета Сената США, передает УНН.

Авторы доклада также заключили, что президент России Владимир Путин приказал сломать данные Демократической партии и организовать утечку информации, чтобы навредить кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон в ее борьбе против Трампа за президентский пост.

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Панель Сената охарактеризовала документ на 1300 страниц “наиболее всеобъемлющим на сегодняшний описанием действий России и угроз, которые они составляли”, а саму Россию признала причастным к “агрессивным, разноплановым действиям, направленным на влияние, или попытках влиять на результаты президентских выборов 2016 года”.

Расследование по этому поводу, в котором участвовали и демократы, и республиканцы, продолжалось почти три с половиной года.

“Намерением Москвы было навредить кампании Клинтон, очернить ее потенциальную президентскую администрацию и помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал вероятным кандидатом от республиканцев, поднять демократический процесс в США”, — говорится в докладе.

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Ключевую роль в попытках России повлиять на выборы комитет видит за сайтом WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По данным авторов доклада, администраторы сайта “очень вероятно” знали, что помогают действиям Москвы.

“Персонал кампании Трампа пытался получить предварительные сообщения о публикации на WikiLeaks и создавал стратегии рассылок сообщений, чтобы популяризировать и распространять материалы незадолго до или после их обнародования, а также поощрял дальнейшие утечки”, — говорится в документе.

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В то же время панель не дошла окончательного решения относительно того, позволяют ли имеющиеся доказательства утверждать, что кампания Трампа координировалась или была в сговоре с Россией, оставив этот вопрос открытым для интерпретаций республиканцев и демократов.

Несколько сенаторов от Республиканской партии привлекли свои “дополнительные мысли” по доклад, утверждая, что он должен более прямо указывать на то, что кампания Трампа не сотрудничала с Россией. А их коллеги-демократы в своих точках зрения утверждают, что доклад четко указывает на такое сотрудничество.

Доклад также указывает на сотрудничество главы штаба Трампа Пола Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской.

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Разведывательное сообщество США пришла к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года через кампании в соцсетях и слом аккаунтов электронной почты лидеров Демократической партии, чтобы способствовать избранию Дональда Трампа. На этих выборах он победил оппонентку от демократов Хиллари Клинтон.

Сам Трамп называл эти обвинения “ложью”. Он также категорически отрицает предположение, что его команда сотрудничала с представителями Кремля на выборах. Россия также отрицает вмешательство в выборы 2016 года.

Во время публичных слушаний ранее в феврале директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил Юридическому комитету Палаты представителей, что Москва участвует в “информационной войне” накануне выборов в ноябре 2020 года. Эти действия, по его словам, предусматривают скрытую медийную кампанию в соцсетях, направленную на усиление противоречий в американском обществе.