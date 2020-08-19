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Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

КИЕВ. 19 августа. УНН. Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на выборах в ноябре Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий по очереди объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса — за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден переступил минимально необходимый порог голосов (2374), когда свое решение объявили представители делегации Северной Каролины.

В целом Байден получил более 3550 голосов, Сандерс — более 1 150 последние выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Напомним, 17 августа в США начался предвыборный съезд Демократической партии. Ранее Байден выбрал Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии, на должность вице-президента в случае победы в выборах.

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Источник: УНН
Теги: выборы, США, Джо Байден
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