Энергоатом хочет продавать электроэнергию коммерсантам себе в убыток, а Кабмин не дает: эксперт объяснила суть конфликта

КИЕВ. 19 августа. УНН. НАЭК “Энергоатом” хочет продавать выработанную на АЭС электроэнергию коммерческим структурам по заниженным ценам, себе в убыток. Но Кабмин эту схему прикрыл. Об этом сообщила член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная, обьясняя анонсированный митинг “Энергоатома” под Кабмином, передает УНН.



“В основе кипиша Энергоатома лежит постановление по ПСО, которое выпустил Кабмин. С самого начала НАЭК просил предусмотреть в постановлении возможность продавать по 1 коп. электроэнергию в рамках специальных обязанностей для „Гарантированного покупателя“. На что министерство сказало — хорошо, и ввело формулу: если вы 60 % продаете по 1 коп. „Гарантированному покупателю“, то остальные 40% на всех сегментах рынках вы должны продать так, чтобы по итогу средняя цена всей электроэнергии, произведенной НАЭК была не меньше себестоимости. НАЭК это не понравилось, и они возмутились”, — рассказала Кошарная.

Анонсированная акция “Энергоатома” под Кабмином является искусственной борьбой определенных финансовых групп против законных требований правительства, считает Кошарная.

“Мне очень обидно, что профсоюзы используют как марионеток, в борьбе нового руководства Энергоатома, которое управляется главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом против Премьер-министра Украины Шмыгаля и в. о. министра энергетики Буславец. В частности, Буславец они будут обвинять во всех своих просчетах, как, к примеру, с прогнозным балансом, который Энергоатом сам подписал”, — добавил она.

Напомним, НАПК назначило внеплановую антикоррупционную проверку в “Энергоатоме”, но руководитель госкомпании Петр Котин проверяющих не пустил. В Нацагентстве заявили, что такое у них впервые.

“Учитывая это, считаем, что на предприятии имеют место системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тыс. работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики”, — заявил председатель НАПК Александр Новиков.