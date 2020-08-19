Степанов отправляется в командировку в Донецкую область

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня отправится в командировку в Донецкую область, где посетит больницы в Краматорске и Славянске. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я сейчас нахожусь в городе Мерефа в Харьковской области, направляюсь на восток - в командировку в Славянск и Краматорск. У меня там очень обширная программа, я хочу посетить Донецкий национальный медицинский университет, больницы в Краматорске и Славянске... Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения этих проблемных вопросов - это все лежит в нашей плоскости по реформированию системы здравоохранения", - отметил Степанов.

По его словам, для того, чтобы правильно реформировать медицину - нужно воочию видеть и понимать проблемы врачей, пациентов.

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