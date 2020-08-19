Зеленский приехал на Запорожье

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Президент ознакомится с ходом реализации в области программы "Большое строительство". Также Глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через реку Днепр.

Кроме того, Зеленский встретится с ветеранами боевых действий.

Напомним, ранее Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большое строительство" в следующем году - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., - чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств.



