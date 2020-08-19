Госэкоинспекция с начала года насчитала более 177 млн грн убытков за вред природе

КИЕВ. 19 августа. УНН. За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела более 1,4 тыс. проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда и насчитала ущерб на сумму более 177 млн грн. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный ущерб к административной ответственности привлечено 2387 лиц, начислено убытков на сумму свыше 177,4 млн грн", - написал Малеваный.

Наибольший ущерб начислено в пяти областях:

▪️ в Херсонской области - около 24 млн грн;

▪️ в Днепропетровской области - около 11,2 млн грн;

▪️ в Закарпатской области - около 9 млн грн;

▪️ в Черниговской области - более 8,2 млн грн;

▪️ в Хмельницкой области - более 7,1 млн грн.

"Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, проведенной с 23 июня по 3 июля 2020 года, в Сновском районном дочернем агролесхозяйстве специализированного предприятия "Сновскрайагролесхоз". Установлено незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли ущерб государству на почти 11,6 млн грн", - добавил Малеваный.

Напомним, за первое полугодие Государственная экологическая инспекция больше всего убытков, причиненных стихийными свалками, насчитала в столице и Киевской области.