Новости: Политика
Среда, 19 августа 2020, 12:05 • Юлия Шрамко • 6105
Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом говорится в указе Президента №332/2020 от 19 августа, передает УНН.
"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте документа.
Напомним, в июле ВР назначила Песчанскую на должность председателя Антимонопольного комитета.
Позже Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ.
Источник: УНН
В тексте упоминаются
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram