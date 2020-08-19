Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом говорится в указе Президента №332/2020 от 19 августа, передает УНН.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, в июле ВР назначила Песчанскую на должность председателя Антимонопольного комитета.

Позже Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ.