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Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ

Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом говорится в указе Президента №332/2020 от 19 августа, передает УНН.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, в июле ВР назначила Песчанскую на должность председателя Антимонопольного комитета.

Позже Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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