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В профсоюзе атомщиков отказались комментировать блокировку антикоррупционной проверки

В профсоюзе атомщиков отказались комментировать блокировку антикоррупционной проверки

КИЕВ. 19 августа. УНН. Руководитель профсоюза НАЭК "Энергоатом" Алексей Лич отказался комментировать недопуск НАПК к проверке государственной компании, передает корреспондент УНН с брифинга.

Он отметил, что не уполномочен предоставлять такие комментарии.

"Этот вопрос к руководителю", - отметил он.

В "Энергоатоме" в свою очередь заявили, что отказали НАПК во внеплановой антикоррупционной проверке из-за того, что сообщение о проверке не содержало оснований.

В то же время в НАПК сообщили, что это первый раз, когда государственная компания заблокировала антикоррупционную проверку.

"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует председатель НАПК Александр Новиков.

Источник: УНН
Теги: Энергоатом, проверки, НАПК
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