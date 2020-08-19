Приложение "Дій вдома" будет переведено на английский язык - Минздрав

КИЕВ. 19 августа. УНН. Приложение "Дій вдома" будет переведено на английский язык для того, чтобы иностранным пользователям было удобно его использовать при приезде в Украину из стран "красной" зоны. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Относительно технических доработок, в первую очередь... иностранные граждане, приезжающие в Украину из стран "красной" зоны и устанавливают приложение ("Дій вдома" - ред.)... что является важным: по состоянию на сейчас - интерфейс не является переведенным на английский язык, что затрудняет работу с этим приложением. Так же нам известно, что нет возможности получать SMS-номера для регистрации в этом приложении на телефоны иностранных мобильных операторов", - рассказал Кучер.

По его словам, об этой ситуации было сообщено министерство цифровой трансформации. Сейчас соответствующий функционал по отправке SMS на международные телефоны уже работает.

"О переводе - этот процесс также начат... Мы над этим работаем", - сказал Кучер.

Также будет усовершенствована работа по выявлению контактных лиц, находившихся с пациентами у которых подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, из-за сбоя приложения "Дій вдома" более сотни человек не могли пересечь КПВВ на Донбассе.