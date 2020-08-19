"Освободитель Крыма": в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану
Петр Болбочан
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану: открытие ориентировочно состоится 5 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти.
"В Киеве планируют установить памятник украинскому военному деятелю и освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану. Открытие планируется 5 октября", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента и правительство сделают взнос в благотворительный фонд и будут способствовать организации установления монумента Герою Украины - астронавту Леониду Каденюку.
В Киеве планируют установить памятник украинскому военному деятелю и освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану.- Remembrance Institute (@Uinp_gov_ua) August 19, 2020
Открытие планируется 5 октября. Подробнее по ссылке: https://t.co/ydfCY9ssDE pic.twitter.com/JROTIr97uF