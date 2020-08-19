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"Освободитель Крыма": в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану

"Освободитель Крыма": в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану

Петр Болбочан

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану: открытие ориентировочно состоится 5 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти.

"В Киеве планируют установить памятник украинскому военному деятелю и освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану. Открытие планируется 5 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента и правительство сделают взнос в благотворительный фонд и будут способствовать организации установления монумента Герою Украины - астронавту Леониду Каденюку.

Источник: УНН
Теги: памятник, Крым
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