"Освободитель Крыма": в Киеве планируют установить памятник Петру Болбочану

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве планируют установить памятник освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану: открытие ориентировочно состоится 5 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти.

"В Киеве планируют установить памятник украинскому военному деятелю и освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану. Открытие планируется 5 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента и правительство сделают взнос в благотворительный фонд и будут способствовать организации установления монумента Герою Украины - астронавту Леониду Каденюку.