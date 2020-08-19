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Саммит лидеров ЕС стартовал: обсуждают ситуацию в Беларуси

Саммит лидеров ЕС стартовал: обсуждают ситуацию в Беларуси

КИЕВ. 19 августа. УНН. В формате видеоконференции стартовал внеочередной саммит лидеров стран-членов Европейского Союза, обсуждается вопрос ситуации в Беларуси, где вспыхнули протесты на фоне объявленных результатов президентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter, передает УНН.

"Началась видеоконференция лидеров 27 стран ЕС по ситуации в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь.

Сначала, по его словам, состоялся обмен мнениями между председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европарламента Давидом Сассоли.

"Сегодня лидеры 27 стран ЕС обсуждают, как лучше реагировать на ситуацию, развивающейся в Беларуси. Наш посыл понятен. Насилие должно быть прекращено и следует начать мирный и всеобъемлющий диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа", - написал также в Twitter по поводу начала саммита Шарль Мишель.

Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку список санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Беларусь
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