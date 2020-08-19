Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Правительство рассматривает вопрос финансирования и организации местных выборов-2020
Эксклюзивные новости УНН
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
2655

На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

КИЕВ. 19 августа. УНН. На местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, будет выделено 2,3 млрд грн. Об этом сказал сегодня во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. Поэтому планируем, что 25 октября должен состояться безопасный, прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это - очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы "пройдут уже на новой административно-территориальной основе, и это уже практически завершающий этап".

"За ним останутся только изменения в Основной закон государства, и реформа децентрализации будет считаться в целом завершенной", - добавил он.

Напомним, правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: местные выборы, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.