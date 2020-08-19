На местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн - Шмыгаль

КИЕВ. 19 августа. УНН. На местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, будет выделено 2,3 млрд грн. Об этом сказал сегодня во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. Поэтому планируем, что 25 октября должен состояться безопасный, прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это - очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы "пройдут уже на новой административно-территориальной основе, и это уже практически завершающий этап".

"За ним останутся только изменения в Основной закон государства, и реформа децентрализации будет считаться в целом завершенной", - добавил он.

Напомним, правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса.