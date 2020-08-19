Украина разрывает еще ряд соглашений с СНГ — Шмыгаль

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство намерено разорвать ряд соглашений Украины в рамках Содружества независимых государств. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации", - заявил премьер.



По его словам, Украина является частью соответствующих международных и двусторонних договоров в этих сферах, поэтому денонсация этих соглашений с СНГ - это "ответ на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий".

Как сообщал УНН, накануне Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу Украины еще с двух структур Содружества независимых государств. В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Также правительство одобрило проект указа Президента Украины о выходе Украины из Совета командующих Пограничными войсками.