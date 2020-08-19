Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8220

Украина разрывает еще ряд соглашений с СНГ — Шмыгаль

Украина разрывает еще ряд соглашений с СНГ — Шмыгаль

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство намерено разорвать ряд соглашений Украины в рамках Содружества независимых государств. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации", - заявил премьер.

По его словам, Украина является частью соответствующих международных и двусторонних договоров в этих сферах, поэтому денонсация этих соглашений с СНГ - это "ответ на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий".

Как сообщал УНН, накануне Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу Украины еще с двух структур Содружества независимых государств. В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Также правительство одобрило проект указа Президента Украины о выходе Украины из Совета командующих Пограничными войсками.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Кабмин, Украина, договор, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.