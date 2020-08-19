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Правительство планирует расширить и закрепить на постоянной основе программу по частичной безработице

Правительство планирует расширить и закрепить на постоянной основе программу по частичной безработице

КИЕВ. 19 августа. УНН. Минэкономики подготовило проект закона, который позволит утвердить на законодательном уровне программу по частичной безработице, что позволяет сотням тысяч украинцев сохранить рабочие места. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"За время коронакризиса мы существенно расширили программу по частичной безработице, что позволило почти 400 тысячам украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям сохранить свой бизнес. Поэтому правительство будет предлагать решение, что дополнительно расширит программу и даст возможность получать помощь не только в период действующего карантина, а и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями, если они будут иметь место", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что эта программа доказала свою эффективность, поэтому этот механизм должен быть продлен и утвержден на постоянной основе.

"Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономики, и мы будем предлагать вынесение его на рассмотрение комитетов и в зал парламента", - добавил глава правительства.

Напомним, что в Украине по программе по частичной безработице сохранили 357 тыс. рабочих мест.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, безработные, Денис Шмыгаль
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