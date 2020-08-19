В Кремле подтвердили подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в августе

КИЕВ. 19 августа. УНН. Подготовка встречи помощников глав "нормандской четверки", которая намечена на конец августа в Париже, идет. Это подтвердил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Знаю, что, действительно, подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков, как указано, не смог подтвердить, что встреча назначена на 28 августа. "Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что повестка дня этой встречи может быть достаточно предсказуемой. "Это ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - заключил он.

Ранее участник минских переговоров Сергей Гармаш, как отмечается, сообщил, что встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 28 августа. По информации Гармаша, участие в предстоящем заседании с украинской стороны примет руководитель ОП Андрей Ермак, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года.

В начале августа сообщалось, что в Офисе Зеленского ожидают от встречи в "нормандском формате" конкретных договоренностей.