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Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 августа. УНН. В сентябре во время планового визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения. Об этом сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вчера общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем, мы договорились о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". В сентябре во время планового визита Президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, и аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно, круглосуточно", - сказал премьер.

По его словам, это "раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части авиасообщение, авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт "Ужгород" с международным авиасообщением, а также сообщением со всей Украиной".

Как сообщал ранее УНН, визит Зеленского в Словакию планируется на осень.

Источник: УНН
Теги: визит, Словакия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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