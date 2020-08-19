Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

КИЕВ. 19 августа. УНН. В сентябре во время планового визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения. Об этом сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вчера общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем, мы договорились о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". В сентябре во время планового визита Президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, и аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно, круглосуточно", - сказал премьер.

По его словам, это "раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части авиасообщение, авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт "Ужгород" с международным авиасообщением, а также сообщением со всей Украиной".

Как сообщал ранее УНН, визит Зеленского в Словакию планируется на осень.