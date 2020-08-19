Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 25 августа

КИЕВ. 19 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВРУ на 25 августа, на заседании планируется рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11:00 25 августа 2020 года", - говорится в распоряжении Разумкова.

Так, планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, президентский законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно повышения минимальной заработной платы. А также законопроекты о ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором.

Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Добавим, что внеочередная сессия ВР состоится по инициативе Президента Зеленского.

Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.



