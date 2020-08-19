Правительство утвердило план мероприятий к 29-й годовщине независимости Украины

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство на заседании в среду поддержало проект распоряжения Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины независимости Украины, передает корреспондент УНН.

"Целью принятия акта является утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию на государственном уровне годовщины независимости Украины. Мы предполагаем, что финансовое обеспечение плана мероприятий будет осуществлено в рамках предусмотренных на сегодня расходов государственного и местного бюджетов, а также за счет других средств, не запрещенных законодательством", - сказал на заседании первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.

По его словам, в этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестастандарний формат.

"В частности, в Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софийская площадь", - отметил представитель министерства.

Он сообщил, что непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение соблюдения требований постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости.