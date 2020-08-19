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Правительство хочет упростить доступ к электронным визам

Правительство хочет упростить доступ к электронным визам

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинское правительство планирует упростить доступ к электронным визам. Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вместе с развитием авиасообщение мы планируем упростить доступ к электронным визам. Предложенные сегодня процедуры упрощения по оценкам МИД (Министерства иностранных дел - ред.) позволят увеличить спрос на них минимум в два раза - с нынешних 35 тыс. виз до почти 70 тыс.", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, это будет способствовать туристическому развитию Украины и будет способствовать улучшению имиджа нашей страны на мировой арене.

"Это переход к новым технологиям, к ускорению документооборота и в этой области", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина начинала выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, визы, упрощение, Денис Шмыгаль
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