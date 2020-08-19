Правительство приняло ряд кадровых решений: увольнения и назначения

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нескольких заместителей председателей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

Так, по его словам, правительство решило назначить:

Яковлева Игоря Олеговича - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);





Шевчук Юлию Ивановну - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);





Ткача Сергея Александровича - заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);





Бодрова Егора Евгеньевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);





Шевченко Павла Владимировича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Чиновники также решили уволить:

Рябцеву Наталью Сергеевну - с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию, 20 августа 2020 года);





Ставнийчук Екатерину Михайловну - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).

Сообщается, что Кабмин принял проект распоряжения о согласовании кандидатуры Мазуренко Анатолия Прокоповича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Также чиновники приняли проект распоряжения о согласовании временного возложения исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" на Ковшара Сергея Павловича (заместитель директора по экономике и финансам указанного предприятия).

Напомним, что Кабмин изменил руководителя Государственной таможенной службы.