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В правительстве рассказали об источниках финансирования развития Запорожского региона

В правительстве рассказали об источниках финансирования развития Запорожского региона

Михаил Федоров

КИЕВ. 19 августа. УНН. Источниками финансирования развития Запорожского региона будет областной и местные бюджеты, а также частные инвестиции. Об этом заявил во время своего выступления в Запорожье вице-премьер-министр Украины, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Источники финансирования будут следующими. Во-первых, это областной и местный бюджеты, это государственный фонд регионального развития, это частные инвестиции, это кредитные донорские средства и публичное частное партнерство", - сказал Федоров.

По его словам, сейчас в регионе уже проходит строительство и реконструкция восьми школ, пяти детских садов, девяти приемных отделений, 17 амбулаторий, двух бассейнов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Запорожье и Запорожская область, Михаил Федоров
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