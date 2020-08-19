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Федоров анонсировал подписание документа для привлечения на Запорожье 1,5 млрд долларов

Федоров анонсировал подписание документа для привлечения на Запорожье 1,5 млрд долларов

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожской области представили план развития региона, в частности, на развитие планируется привлечь около 1,5 млрд долларов. Об этом заявил во время своего выступления в Запорожье вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Ставим приоритетами на ближайшие годы - инновационная экономика, мы будем создавать конкурентную инновационную экономику. Сегодня, скажу вам небольшой секрет, мы подпишем один из важных документов, который позволит в Запорожскую область привлечь около 1,5 млрд долларов. Во-вторых, это продолжение развития инфраструктуры. То, что сегодня в этом году первая очередь заработает - это факт. Мы быстро достроим другие участки. И это качество жизни, развитие человеческого капитала", - сказал Федоров.

По его словам, перспективными направлениями развития будут:

  • производство двигателей и запчастей к вертолетам;
  • производство генераторов и трансформаторов;
  • логистические хабы, аэропорты;
  • создание дата-центров и тому подобное.

"Также мы планируем уделить внимание развитию малого и среднего предпринимательства", - добавил Федоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область
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