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В школу не пойдут только те, кто в "красной" зоне - Шкарлет

В школу не пойдут только те, кто в "красной" зоне - Шкарлет

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине в школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета министров, принадлежащих к регулированию санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине, и которая зависит от зон - "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой", - сказал Шкарлет.

По его словам, каким образом будет градуироваться по зонам заражения COVID-19 вся Украина, по административно-территориальным единицам, так и будут развиваться определенные сценарии.

"Одновременно, и Президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения - мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. В этой части, соответственно технологии образования будут производиться в смешанном режиме ", - рассказал Шкарлет.

Напомним, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, школа, карантин, обучение
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