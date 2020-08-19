В Украине заработает новая электронная процедура получения виз

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о получении электронных виз по новой процедуре, чтобы ускорить процедуру их получения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (э-Визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение одобрило правительство на сегодняшнем заседании.

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более новейшим и привлекательным", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Среди основных нововведений:

• заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

• э-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

• в дополнение к существующей разовой электронной Визе появится новый тип виз: э-Виза для двукратного въезда;

• дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной Визы, теперь консульский сбор за разовую э-Визу составит 20 долл. США, за двукратную - 30 долл. США.

Как сообщал УНН ранее, Министерство иностранных дел Украины начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин.