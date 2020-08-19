Новости: Политика
Среда, 19 августа 2020, 16:29 • Антонина Карташева • 17355
Зеленский сделал селфи на фоне строительства моста в Запорожье
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал селфи на фоне моста в Запорожье, где находится с рабочей поездкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.
"Мост в Запорожье. Строим круглосуточно! Кто-то обещал много лет, а мы делаем", - подписал фото Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.
Во время поездки был представлен план развития региона и названы приоритетные направления.
Источник: УНН
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