В Одессе откроют два новых университета

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров утвердил решение о создании Государственного университета "Одесская политехника" и Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин создал Государственный университет "Одесская политехника" с последующим присоединением к нему Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета", - написал нардеп.

Также Кабмин создал Государственный университет интеллектуальных технологий и связи с последующим присоединением к нему Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова и Одесской государственной академии технического регулирования и качества.

Напомним, что МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы.