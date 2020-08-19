Кабмин одобрил концепцию реформы финансирования обеспечения населения культурными услугами
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял распоряжение об утверждении концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами, разработанной Министерством культуры и информационной политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
"Документ определяет руководящие принципы, пути, задачи и сроки формирования и реализации государственной политики, направленной на создание нового и эффективного механизма финансирования сферы культуры", - говорится в сообщении.
Так, основными задачами реформы являются:
▪️ формирование моделей финансирования культурных услуг, предоставляемых государственными и коммунальными учреждениями культуры;
▪️ обновление системы оплаты труда работников сферы культуры;
▪️ создание возможностей для развития социокультурной инфраструктуры на региональном и местном уровнях;
▪️ внедрение проектного подхода для формирования конкурентных рынков культурных услуг;
▪️ внедрение механизма государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов в сфере культуры;
▪️ распространение применения других инструментов финансирования сферы культуры.
Сообщается, что срок реализации концепции - 2020-2025 годы.
Напомним, что в Одессе откроют два новых университета.