У работника ОАСК подтвердили COVID-19

КИЕВ. 19 августа. УНН. У работника Окружного административного суда Киева подтвердили диагноз COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Обращаем внимание участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим, согласно распоряжению руководства суда, временно установлены следующие карантинные ограничения:

▪️ прекращено личный прием документов канцелярией суда, при этом обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно посредством почтовой связи, подсистемой "Электронный суд" или по электронной почте суда [email protected];

▪️ рекомендуется судьям ОАСК проводить судебные заседания в режиме видеоконференции;

▪️ прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства;

▪️ сотрудникам службы судебной охраны допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Напомним, у пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19.