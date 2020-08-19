Дебют Кравчука в ТКГ: боевики попытались сорвать встречу советников в "нормандском формате"

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня "та сторона" попыталась заблокировать переговоры в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, вероятно, чтоб сорвать предстоящую встречу "нормандской четверки" на уровне внешнеполитических советников. Об этом в Facebook написал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, передает УНН.

"Закончился отчет на Минской ТКГ по работе в политической подгруппе. Честно говоря, шел на него с тревогой – сегодня дебютировал Леонид Макарович (Кравчук - ред.), и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил", - написал журналист.

По его словам, на сегодняшней встрече Кравчук "очень достойно вышел из сложнейшей ситуации".

"Скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу "нормандской четверки" на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история. Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации", - написал Гармаш.

По его мнению, теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников четверки.

"В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными. Пока – все. Работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики давать пока не могу", - добавил журналист.

Как сообщал УНН, первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук ранее заявил, что сложит свои полномочия в ТКГ в случае, если он увидит, что минский процесс не имеет перспективы.