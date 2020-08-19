Кабмин не дает "Энергоатому" повторить судьбу "Центрэнерго" - советник Минэнерго

КИЕВ. 19 августа. УНН. Продажа атомной электроэнергии бизнеса по цене, которая не покрывает потребности государственного "Энергоатома" - это повторение негативного опыта "Центрэнерго". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.

Он напомнил, что "Энергоатом" сам просил у министерства предоставить ему право продажи части электроэнергии населению за одну копейку. Еще часть продукта НАЭК хотел сбывать на свободном рынке электроэнергии, гарантируя, что предприятие не будет убыточным. Впрочем, это "Энергоатому" не удалось.

"Я так понимаю, они хотят продавать дешевле себестоимости. Но если правительство закроет на это глаза, мы увидим еще одно "Центрэнерго" только размером на всю страну и с угрозой для ядерной безопасности. Ведь если не будет хватать средств на эксплуатацию атомных энергоблоков - это закончится очень плачевно для страны, и правительство такого ни в коем случае не допустит", - отметил советник и.о. министра.

"Энергоатому" нужно посчитать свою экономику, добавил Трохимец.

"А еще - предприятие должно перестать спекулировать и подстрекать работников, как они это сделали сегодня, а объяснить и правительству, и министерству, и своим людям, что необходимо делать", - добавил он.

Напомним, обе государственные генерирующие компании - "Центрэнерго" и "Энергоатом" - связывают с бизнесом Игоря Коломойского. Сообщалось, что Коломойский поставлял "Центрэнерго" российский уголь. А в это время украинские шахтеры находились в простое из-за отсутствия спроса со стороны "Центрэнерго".

В то же время "Энергоатом" продает свою электроэнергию ферросплавному заводу Коломойского. Поэтому постановление Кабмина о запрете сбыта электроэнергии по заниженным ценам, очевидно, не понравилось бизнесмену, считают эксперты.