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Запорожский госпиталь для ветеранов войны должен работать - Зеленский

Запорожский госпиталь для ветеранов войны должен работать - Зеленский

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения Запорожского госпиталя ветеранов войны и поручил Фонду госимущества совместно с Кабинетом Министров решить вопрос передачи корпусов, которыми пользуется учреждение, в собственность ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, об этом шла речь во время посещения Главой государства госпиталя в пределах его рабочей поездки в Запорожскую область.

"Поэтому этот вопрос мы решим - сейчас говорили с Фондом госимущества. Мы все это решим в течение нескольких недель", - сообщил Президент, подчеркнув, что ветераны должны получать качественную медпомощь.

Сообщается, что Зеленский позвонил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и поручил проработать этот вопрос совместно с Кабинетом Министров в кратчайшие сроки, чтобы госпиталь мог полноценно функционировать и предоставлять услуги ветеранам.

"Глава государства констатировал, что подобных проблем в Украине много. Для их решения и был создан Совет ветеранов при Офисе Президента. Он предложил главе ОГА проработать вопрос не только сохранения, но и модернизации и развития медучреждения", - отмечается в сообщении.

Ветераны, с которыми общался Зеленский, также подчеркнули необходимость решения этого вопроса и важности госпиталя для них.

"Также обсуждалось создание на базе госпиталя центра психологической поддержки и реабилитации участников боевых действий, поддержка инициатив, способствующих появлению рабочих мест для ветеранов", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский сделал селфи на фоне строительства моста в Запорожье.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, госпиталь, Президент, Владимир Зеленский
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