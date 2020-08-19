Законопроект о речных перевозках выдержал сопротивление бизнес-кругов и готов к принятию - нардеп

КИЕВ. 19 августа. УНН. Отечественные водные пути нуждаются в инвестициях и комплексной модернизации. Старт реформы речных перевозок заложен в законопроект о внутреннем водном транспорте. Об этом в комментарии УНН рассказал один из его инициаторов, народный депутат Николай Величкович.

Документ готов к вынесению в сессионный зал, говорит нардеп.

"Он прошел подготовку ко второму чтению и сейчас стоит вопрос только в постановке проекта ЗУ на голосование в сессионный зал. Когда - это вопрос к руководству парламента", - говорит Величкович.

Нардеп напомнил, что после первого чтения (апрель 2020 года - ред.) парламентарии внесли в проект ЗУ около 1,5 тысячи правок.

"Были дискуссии с бизнес-ассоциациями, с экспертной средой, с международными и украинскими партнерами. К сожалению, было сопротивление со стороны определенных деловых кругов, которые имеют близкое к монопольному положение на реке. Дискуссии были острые, отсюда и такое количество правок.

Однако, нам удалось договориться и решить все спорные вопросы путем их публичного обсуждения на комитете. Мы пришли к консенсусу, в некоторых моментах - пошли на встречу бизнесу, и теперь ждем документ на повестке дня в сессионном зале", - рассказал он.

Величкович убежден, что законопроект даст старт реформе речного транспорта.

"Пока у нас нет полноценного отдельного закона, который бы регулировал эту сферу. Очень важно, чтобы транспортная отрасль на реке была урегулирована законодательно, чтобы были определены одни правила для всех, без преференций для кого-то одного, чтобы были возможности для бизнеса вкладывать деньги, привлекать инвестиции, и чтобы внутренние водные пути получили единую норму и стимул для своего развития. Это основная цель документа", - рассказал нардеп.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - отмечал министр.