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Степанов анонсировал создание многопрофильной больницы в Донецкой области

Степанов анонсировал создание многопрофильной больницы в Донецкой области

Максим Степанов

КИЕВ. 19 августа. УНН. У Министерства здравоохранения есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН.

"У нас есть амбициозный проект по строительству многопрофильной больницы в Донецкой области. Мы сейчас с главой областной администрации посмотрели, соответственно, место, где должна быть расположена эта больница. Они сделали проект, разработали все расчеты. Я считаю, что это необходимо построить в Донецкой области, чтобы была такая современная больница, которая только может быть", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они сегодня посетили областную детскую больницу в Славянске.

"Также у нас есть проект относительно реконструкции действующих помещений и строительства новых помещений. Чтобы мы добавили детскую хирургию, чтобы мы тоже сделали современную областную больницу", - добавил Максим Степанов.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов отправился в командировку в Донецкую область, где посетил больницу в Краматорске и Славянске.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Минздрав, больницы, Максим Степанов
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